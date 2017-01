Leemos en una página web ultraizquierdistaHasta hace poco los seguidores de "la resistencia iraquí" en Espanya se hacían los tontos negando la existencia de Al Qaeda, cuestionando que hubiera alguien llamado Al Zarqawi en Iraq. En algún momento dieron el salto y justificaron abiertamente el terrorismo en Iraq, se pusieron en contacto con organizaciones terroristas en este país, los invitaron a que se paseen por Espanya. Sin embargo, han dado algunos cambios sutiles de discurso, como pronunciarse en contra del secuestro de cuatro cristianos de "Christian Peacemakers Team".Parece ser que las cosas han cambiado y ahora resulta que el discurso de estas organizaciones incorpora la idea que Al Qaeda existe, que Al Zarqawi existe y que mata iraquíes.....El siguiente pasó, ¿cuál será? ¿Que se desmarquen de la defensa que han estado haciendo (con muy poca convicción) de Taysir Aloni, cabecilla de Al Qaeda en Espanya No suena, pues este grupo nos dice cosas como " Enhorabuena, Palestina. Bienvenido Hamás ".Y nos vienen con una nueva "jornada contra la guerra":Veremos que nos demuestran esta vez....Lo que parece ocurrir es que este clérigo y alcalde suní, tan apoyado por los radicales espanyoles, estaba en buenas migas con el gobierno iraquí . Desde hace ya buen tiempo que los suníes viven un proceso de incorporación al proceso político en Iraq. Al Qaeda con sus terroristas arabe-europeos no cuela en Iraq. Son los propios iraquíes los que están rechazando, más y más, a los terroristas. Nos lo cuenta el Jordan Times

"What we're finding is indeed the people of Anbar, Fallujah and Ramadi specifically, have decided to turn against terrorist and foreign fighters," US military spokesman Major General Rick Lynch told reporters Thursday.

"The tribal leaders, if you will, said 'that's enough, let's take out Zarqawi and his network and get him out of our cities,'" he added. "We have found in Ramadi and Fallujah the locals establishing checkpoints to keep the terrorists and foreign fighters out of their area."